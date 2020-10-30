Общество

Гидрометцентр спрогнозировал холодную зиму

Россиян ожидает неоднородная, но более холодная зима, чем годом ранее. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Все-таки очевидно, что она (грядущая зима - ред.) будет неоднородной и не такой теплой, как в прошлом году. Тепло было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада... В этом году мы не прогнозируем такой ситуации. Будет гораздо больше волнообразных процессов», - цитирует синоптика РИА Новости.

По словам Вильфанда, в прошлом году воздушные массы, которые сформировались над Атлантикой, практически всю зиму определяли режим погоды. Причем эти воздушные массы проникали не только в Европейскую часть страны, но и за Урал и глубже, в Азиатскую часть.

Он добавил, что прогноз на зиму гораздо менее точен, чем кратковременные прогнозы погоды. Однако отдельные процессы можно успешно прогнозировать. В случае с грядущей зимой синоптики предполагают, что температуры будут выше нормы, но отклонения будут меньше, чем годом ранее.