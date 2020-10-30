Общество

Союз потребителей предложил возмещать россиянам плату за тесты на коронавирус

Гражданам, сделавшим платный тест на коронавирус в частных клиниках, предложили возмещать эти расходы из бюджета. Инициатива предусматривает такую помощь уже инфицированным и членам их семей. С предложением выступили Союз потребителей и Международная конфедерации обществ потребителей (КонфОП), они направили письмо главному санитарному врачу Анне Поповой 28 октября, а ранее — в Совет безопасности.

В Союз потребителей и КонфОП стали поступать обращения членов семей пациентов из регионов, которым диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Они жалуются на дополнительные расходы на анализы на COVID-19 (тесты ПЦР). Люди вынуждены делать их в частных клиниках за свой счет, так как в госполиклиниках нужно ждать своей очереди две-три недели.

По требованиям Роспотребнадзора, сожители заболевших COVID-19 должны сдать ПЦР-тест на коронавирус. Если анализ покажет, что патогена в организме нет, человеку не нужно будет соблюдать карантин и он сможет свободно передвигаться. Плюс два контрольных теста сдают те, кто выздоровел — без этого врачи не закроют больничный. Анализ на коронавирус можно сделать бесплатно по программе ОМС. В московских поликлиниках доступна запись на тест максимум через три дня, а в регионах очереди можно ждать две-три недели, пишет газета «Известия».

Возмещать расходы мог бы Фонд обязательного медицинского страхования, отметил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. При этом гражданам стоило бы предоставлять в организацию чеки об оплате анализов, считает он.

Как рассказал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, на реализацию инициативы может понадобиться около 10 млрд рублей. Исходя из того, что в России сейчас есть около 1,58 млн уже зараженных граждан плюс 3,1 млн человек членов их семей сделают в частном порядке по одному анализу примерно за 2 тыс. рублей. Это посильная сумма для бюджета при решении такой проблемы. Сейчас инфраструктура в регионах не позволяет проводить людям в поликлиниках оперативные анализы в рамках системы ОМС, то есть бесплатно, пока это возможно лишь в Москве, заметил Игорь Николаев.