Общество

Закон об изъятии детей из семьи могут принять до конца года

Закон об изъятии детей из семьи может быть принят до конца года. Как сообщила глава профильного комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей Тамара Плетнева, его первое чтение согласно плану законопроектной деятельности нижней палаты пройдет уже 25 ноября.

«Наш комитет его поддерживает и дал положительный отзыв. Считаю, что авторы этой инициативы (депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, — ред.) абсолютно правы. Мы должны защитить детей, если их жизни и здоровью существует реальная угроза. Таких случаев масса, мы слышим о них каждый день. То ребенка не кормят, то бросают, а опека перед этим бессильна», — рассказала «Известиям» парламентарий.

По ее словам, важно, что в законопроекте прописано, что при вынесении решения об изъятии ребенка должны присутствовать органы опеки, так как это поможет избежать злоупотреблений. Документом предлагается внести изменения в статью 77 Семейного кодекса РФ, закон «О полиции», а также дополнить Гражданский процессуальный кодекс РФ новой главой 381 «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью». Как поясняют его авторы, в законодательстве уже существуют нормы, которые закрепляет административный порядок изъятия ребенка из семьи, однако сейчас такое решение принимается лишь после соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта РФ или главы муниципального образования.

На законопроект с небольшими замечаниями уже дало положительный отзыв правительство. Иной точки зрения, чем кабмин и профильный комитет Госдумы придерживается Общественная палата и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, которые призывают не торопиться с принятием документа.