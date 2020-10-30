Общество

Эколог рассказал о положительном эффекте пандемии коронавируса

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов рассказал о неожиданном эффекте пандемии коронавируса SARS-CoV-2, повлиявшем на поведение россиян.

По его словам, изменения в эпидемиологической ситуации в стране сказались на экологическом поведении ее граждан.

Он уточнил, что люди стали стремиться работать удаленно и реже пользоваться автомобилями. Кроме того, многие хотят уехать за город во время роста числа новых случаев заражения коронавирусом, пишет «Газета.ру».

«Очень важно, когда у человека появляется свой маленький кусочек земли, который он обихаживает. Такой человек совершенно по-другому начинает относиться к окружающей природе», — подчеркнул Пукалов.

Однако при этом эколог напомнил, что пандемия создала новые угрозы экологии в виде множественных одноразовых пластиковых отходов, масок, перчаток, упаковок от санитайзеров.