Общество

В псковскую инфекционную больницу требуются врачи

В Псковскую областную инфекционную больницу требуются врачи и медицинский персонал. Об этом сообщила главный врач ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница» Анастасия Повторейко в своем инстаграм-аккаунте.

В связи с расширением коечного фонда и открытием детского корпуса в структуре Псковской областной инфекционной больницы требуются: врачи-реаниматологи, врачи-инфекционисты, врачи-педиатры, врачи-терапевты, врачи КДЛ, ПЦР, биологи, лаборанты.

Кроме того, открыты вакансии среднего медицинского персонала.

Медицинским работникам предоставляются все социальные гарантии, федеральные выплаты, а также служебное жилье.

Кандидаты могут обращаться по телефону +79532440919, Семен Сергеевич.