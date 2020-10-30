Общество

В России началась короткая рабочая неделя

В России началась сокращенная рабочая неделя. Это связано с празднованием 4 ноября Дня народного единства.

В этом году праздник выпадает на среду, которая будет нерабочей, а продолжительность рабочего дня во вторник, 3 ноября, сокращается на один час, так как он является предпраздничным.

31 декабря в 2020-м пока остается рабочим днем, несмотря на ряд предложений сделать его выходным. По постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, 31 декабря станет нерабочим днем в 2021 году, пишет РИА Новости.

Новогодние каникулы, согласно этому же документу, продлятся с 1 по 10 января. В будущем году россиян ждут еще шесть праздничных периодов: четыре выходных с 4 по 7 ноября, а также по три дня в феврале (21-23), марте (6-8), мае (1-3, 8-10) и июне (12-14).