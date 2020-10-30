Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Общественно значимый вопрос
Семейная связь
назад в прошлое
Дмитрий Быстров о дорогах и экотехнопарке
НУЖНЫЕ ЛЮДИ
Телефон прямого эфира 56-73-72
Выиграй авиабилеты в Калининград
Цифровая пятилетка в Псковской области
Новая модель сапог Nordman
Новогодний Корпоратив
Выборы делаются в кулуарах
 
 
 
ещё Общество 30.10.2020 06:559 117 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 02.11.2020 10:350 Более 240 рабочих мест создано на псковских предприятиях по требованиям безбарьерной среды 02.11.2020 10:221 Студенты псковского медколледжа боятся очного обучения в условиях коронавируса 02.11.2020 10:070 Директор пушкиногорской гостиницы нарушил закон при приеме на работу горничных 02.11.2020 09:240 В России началась короткая рабочая неделя 02.11.2020 09:110 Эколог рассказал о положительном эффекте пандемии коронавируса
 
 
 
Самое популярное 30.10.2020 20:2630 В Псковской области усиливаются ограничительные мероприятия в рамках борьбы с COVID-19 30.10.2020 10:2115 Студенты ПсковГУ просят не подвергать их опасности заражения коронавирусом 30.10.2020 13:335 Самый близкий друг Алексея Севастьянова скончался от коронавируса 01.11.2020 12:1010 В двух отделениях Псковской областной больницы выявили коронавирус 30.10.2020 06:559 117 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Директор пушкиногорской гостиницы нарушил закон при приеме на работу горничных

02.11.2020 10:07|ПсковКомментариев: 0

Директор пушкиногорской гостиницы нарушил трудовое законодательство при приеме на работу горничных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области. 

В ходе проверки установлено, что с одним из работников не был заключен трудовой договор, а также не издан приказ о приеме на работу.  Позже, в день увольнения, не был произведен расчет.

В этой связи прокурор внес в адрес индивидуального предпринимателя представление с требованием устранения нарушений закона. В настоящее время расчет с работником произведен в полном объеме.

Теги: #прокуратура псковской области #Пушкинские Горы #трудовое законодательство
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к введению транспортных карт в Пскове?
В опросе приняло участие 489 человек
02.11.2020, 10:500 Мошенники обманули жителя Палкино на 360 тысяч рублей 02.11.2020, 10:450 Курс доллара впервые с марта поднялся выше 80 рублей 02.11.2020, 10:350 Более 240 рабочих мест создано на псковских предприятиях по требованиям безбарьерной среды 02.11.2020, 10:221 Студенты псковского медколледжа боятся очного обучения в условиях коронавируса
02.11.2020, 10:140 60-летие со дня основания Псковского музыкального училища отметят без зрителей 02.11.2020, 10:070 Директор пушкиногорской гостиницы нарушил закон при приеме на работу горничных 02.11.2020, 09:400 Входную дверь квартиры подожгли в Великих Луках 02.11.2020, 09:240 В России началась короткая рабочая неделя
02.11.2020, 09:110 Эколог рассказал о положительном эффекте пандемии коронавируса 02.11.2020, 08:531 Найден способ диагностировать рак и другие болезни по одной капле крови 02.11.2020, 08:400 В России вступили в силу новые требования к автомобилям из ЕАЭС 02.11.2020, 08:193 В псковскую инфекционную больницу требуются врачи
02.11.2020, 08:030 Закон об изъятии детей из семьи могут принять до конца года 02.11.2020, 07:493 Единороссы организовали конкурс по поиску новых лиц на выборах в Госдуму 02.11.2020, 07:360 Союз потребителей предложил возмещать россиянам плату за тесты на коронавирус 02.11.2020, 07:170 Новая рубрика об увлечениях Пушкина появилась в соцсетях «Михайловского»
02.11.2020, 07:014 Гидрометцентр спрогнозировал холодную зиму 01.11.2020, 23:594 Центр гигиены приостановил прием биоматериала от псковичей для тестов на COVID-19 01.11.2020, 23:575 120 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 01.11.2020, 22:300 Более 1000 пешеходов наказали за нарушения ПДД в Пскове
01.11.2020, 22:032 Спасатели рекомендуют псковичам иметь в квартире огнетушитель 01.11.2020, 21:310 Великолучанин занял второе место на всероссийских соревнованиях по ММА 01.11.2020, 21:140 Два автомобиля столкнулись на перекрестке Рижского проспекта и улицы Западной в Пскове 01.11.2020, 21:000 Туман ожидается в Псковской области в ночь на 2 ноября
01.11.2020, 20:470 Более 400 школьников, студентов и курсантов познакомили с воркаутом в Пскове за два месяца 01.11.2020, 20:260 Михаил Ведерников: Пограничники 24 часа в сутки обеспечивают безопасность наших рубежей 01.11.2020, 20:034 Псковичи обращают внимание на «плачевное состояние» планетария 01.11.2020, 19:450 Октябрь 2020 года стал самым теплым в Санкт-Петербурге за последние 100 лет
01.11.2020, 19:220 Юные спортсмены Псковской области побывали на шоу Алексея Немова «Легенды спорта» 01.11.2020, 19:022 67 раз автомобилисты сбили псковичей в этом году 01.11.2020, 18:510 Специалисты выяснили, как долго сохраняются антитела к коронавирусу 01.11.2020, 18:319 Латвия заблокировала поставки электроэнергии с Белорусской АЭС
01.11.2020, 18:050 Пропавшую девушку продолжают разыскивать в Псковском районе 01.11.2020, 17:450 Специалисты предупредили об опасности трансжиров в продуктах питания 01.11.2020, 17:290 Официальные символы Опочецкого района внесли в геральдический регистр России 01.11.2020, 17:030 Дополнительные автобусные рейсы из Пскова до Старого Изборска организуют со 2 ноября
01.11.2020, 16:530 Фальшивые деньги изъяли в Порхове и Великих Луках 01.11.2020, 16:317 Появились фотографии нетипичного проявления коронавируса 01.11.2020, 16:010 Заморозки ожидаются ночью в Псковской области 01.11.2020, 15:4220 Жесткие задержания протестующих начались в Минске
01.11.2020, 15:280 Неизвестный обокрал дом петербургского дачника в Гдовском районе 01.11.2020, 15:030 Псковская дзюдоистка заняла третье место на турнире памяти Анатолия Рахлина в Петербурге 01.11.2020, 14:442 16-летнюю годовщину со дня образования Пограничного управления отмечают в Пскове 01.11.2020, 14:250 Глава Минтранса Евгений Дитрих может уйти в отставку
01.11.2020, 14:000 Псковские росгвардейцы предотвратили кражу из магазина 01.11.2020, 13:401 Смастерить оберег от всех несчастий: «Михайловское» приглашает на «Ночь искусств - 2020» 01.11.2020, 13:274 Вегетарианцев предупредили о высоком риске заражения коронавирусом 01.11.2020, 13:011 Псковский губернатор поздравил судебных приставов с профессиональным праздником
01.11.2020, 12:430 Акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» продолжается в Псковской области 01.11.2020, 12:1010 В двух отделениях Псковской областной больницы выявили коронавирус 01.11.2020, 12:000 Александр Котов: Через неотвратимость исполнения судебных решений воплощаются принципы справедливости 01.11.2020, 11:473 Новое смертельное заболевание у мужчин выявили ученые
01.11.2020, 11:290 Псковичи заняли призовые места на чемпионате России по панкратиону 01.11.2020, 11:002 Специальные выплаты медикам за работу с COVID-19 продлят до конца 2021 года 01.11.2020, 10:511 Транспортные карты начали действовать в псковских автобусах 01.11.2020, 10:233 Фотофакт: Дорогие часы с термометром
01.11.2020, 10:032 5,7 млн рублей получит Псковская область на оснащение лабораторий для диагностики COVID-19 01.11.2020, 09:4710 Очки в пять раз снижают риск заражения коронавирусом 01.11.2020, 09:280 Какие законы вступают в силу в ноябре 01.11.2020, 09:000 Берлинская пивная внесла Ангелу Меркель в «черный список»
01.11.2020, 08:004 Более 8000 человек заразились коронавирусом в Псковской области 31.10.2020, 23:080 Полиция ищет свидетелей наезда на пешехода в Псковском районе 31.10.2020, 22:403 Почему пьяным нет смысла тянуть время в надежде «выветрить алкоголь», рассказали сотрудники ГИБДД 31.10.2020, 22:220 Фотофакт: В Изборске «сыграли в ящик»
31.10.2020, 22:070 Жителям Пыталово напомнили правила пожарной безопасности 31.10.2020, 21:491 Исключена возможность предложений сотрудникам псковской спецроты ДПС «договориться на месте» от пьяных водителей - ГИБДД 31.10.2020, 21:380 Губернатор Михаил Ведерников напомнил об авиакатастрофе над Синаем 31.10.2020, 21:260 В православного священника в Лионе выстрелили из обреза
31.10.2020, 21:190 С 1 часа ночи на дорогах Псковской области ждут туман с видимостью 500 метров 31.10.2020, 21:070 Мост и здание совхозной столовой отремонтировали с помощью ТОСов в Пыталовском районе 31.10.2020, 20:366 Мельницу Кука в Пскове обнесли забором. ФОТО 31.10.2020, 20:047 Псковский депутат Павел Бикташев заразился коронавирусом
31.10.2020, 19:520 Пскович обвиняется в краже имущества из гаража 31.10.2020, 19:190 С 1 ноября ПТС на импортируемые автомашины будут электронными 31.10.2020, 18:5910 На улице Горького в Пскове ликвидирован пешеходный переход 31.10.2020, 18:2134 Путин внес в Госдуму закон о пожизненном сенаторстве для экс-президента
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.