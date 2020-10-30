Общество

Директор пушкиногорской гостиницы нарушил закон при приеме на работу горничных

Директор пушкиногорской гостиницы нарушил трудовое законодательство при приеме на работу горничных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе проверки установлено, что с одним из работников не был заключен трудовой договор, а также не издан приказ о приеме на работу. Позже, в день увольнения, не был произведен расчет.

В этой связи прокурор внес в адрес индивидуального предпринимателя представление с требованием устранения нарушений закона. В настоящее время расчет с работником произведен в полном объеме.