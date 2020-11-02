Общество

Четыре молодых инвалида работают в Псковской области с привлечением наставников

Четыре инвалида молодого возраста работают в Псковской области с привлечением наставников. Об этом Псковской Ленте Новостей в областном комитете труду и занятости.

Мероприятия по содействию в трудоустройстве инвалидов молодого возраста реализуются в рамках реализации подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве» госпрограммы «Содействие занятости населения».

Под наставничеством понимается универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков и компетенций. За каждым инвалидов закреплен наставник из числа работающих в организации. При необходимости формируется маршрут передвижения инвалида до места работы и по территории предприятия или организации. Государство возмещает работодателю затраты на выплату зарплаты наставнику, прикрепленному к инвалиду молодого возраста (44 059,7 руб.).

По состоянию на 1 октября заключены договоры с работодателями на оборудование семи рабочих мест и привлечение наставников для трудоустройства инвалидов молодого возраста. Работают с привлечением наставников четыре молодых специалиста с инвалидностью.

Так, например, на печорском предприятии «Восход» инвалид трудоустроен кухонным рабочим, наставник обучает его технологии приготовления различных блюд, показывает, как именно необходимо исполнять те или иные задачи, и следит, чтобы приготовленные блюда соответствовали технологичным картам. В Пустошкинской сельской школе инвалид трудоустроен тьютором. В его обязанности входят ведение электронных баз образовательного учреждения, электронных дневников. За этим специалистом закреплен наставник - опытный учитель, который помогает ему адаптироваться в новом коллективе, а также оказывает практическую помощь в выполнении должностных обязанностей.

Добавим также, что работодателям возмещаются затраты, связанные с трудоустройством инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в размере 90 400 рублей на одно рабочее место.