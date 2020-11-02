Общество

Более 80 километров береговой территории очистили от мусора в Псковской области

В Псковской области завершены мероприятия по очистке берегов водных объектов в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В 20-ти районах области прошли экологические акции. Администрации муниципальных образований совместно с образовательными учреждениями, организациями и волонтерами организовали субботники по уборке от мусора берегов рек и озер. Проводилась уборка прибрежных полос от пластиковых бутылок, пакетов, банок, обкос травы и др. Всего участники акции привели в порядок 82 км территории. В мероприятиях приняли участие более 650 человек.

В рамках государственного контракта производилась уборка возле четырех лесных озер Гдовского и Псковского районов (Каретное, Зеркальное, Серебряное, Жуково), дополнительно установлено два контейнера. Всего вывезено 150 кубических метров отходов. Протяженность убранной территории составила порядка 500 метров, количество участников-волонтеров — более 50 человек.

Отметим, начиная с 2019 года, акция «Вода России» проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».