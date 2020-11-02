Более 23 млн рублей получит Псковская область на лечение больных коронавирусом

Псковская область получит из резервного фонда правительства России 23 млн 562 тысячи 300 рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.
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Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. «Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», - отметили в пресс-службе правительства.
Михаил Мишустин поручил министрам здравоохранения и финансов в максимально короткие сроки довести деньги до регионов, чтобы руководители субъектов могли оперативно организовать закупки необходимых лекарств. Всего в регионы на эти цели направят более 5,04 млрд рублей.
Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований поручено осуществить Минздраву России.