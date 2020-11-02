Общество

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области продолжает оставаться высокой

Показатель заболеваемости коронавирусом в Псковской области продолжает превышать общероссийский. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с COVID-19.

Так, по состоянию на 2 ноября в России выявленных заболевших коронавирусной инфекцией - 1 127,1 человека на 100 тысяч населения (неделей ранее 1 042,8). В СЗФО этот показатель равен 1 202,1 (1 090,3). Мурманская область занимает первую строчку в СЗФО по данному показателю и пятую по РФ - 2 682,2 (2 498,5 неделей ранее)

Превышают общероссийский показатель, как и на прошлой неделе: Псковская область (1 256,7), Архангельская область (1 909,9), Республика Коми (1 638,3), Новгородская область (1 237,3), Санкт-Петербург (1 188,6).

Остальные регионы округа демонстрируют заболеваемость на 100 тысяч населения ниже общероссийской: Ненецкий автономный округ (1 087,2), Республика Карелия (1 073,0), Калининградская область (712,5), Ленинградская область (650,5), Вологодская область (612,1).