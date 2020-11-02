Общество

В России усовершенствуют механизм регулирования цен на важнейшие лекарства

Кабмин вводит новый порядок перерегистрации цен на жизненно необходимые лекарства с учетом интересов граждан и производителей. Об этом на телеканале Россия24 в рамках совещания с вице-премьера в режиме ВКС сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, правительство подготовило постановление, которое вводит особенности регулирования цен для жизненно необходимых и важнейших препаратов. Ранее механизм перерегистрации цен не позволял проводить их индексацию, что приводило к сокращению производства и прекращению поставок. В результате появлялась проблема, когда перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов есть, а отдельных лекарств из него – в аптеках нет. Мишустин обратил внимание, что такая ситуация нередко складывается в некоторых регионах.

«Такая ситуация недопустима. Прежде всего, необходимо обеспечить людям доступ к необходимым им лекарствам. Речь идет о наиболее востребованных препаратах, цена на которые не должна завышаться. Но и производитель не может работать себе в убыток. Важно обеспечить сбалансированный подход. Для этого мы вводим новый порядок перерегистрации цен на препараты из списка жизненно необходимых и важных лекарств. При этом федеральная антимонопольная служба будет следить за тем, чтобы в случае снижения цены на лекарства за рубежом, препарат также подешевел и в России», - заявил Михаил Мишустин.