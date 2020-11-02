Общество

Операция «Арсенал» стартовала в Псковской области

Оперативно-профилактическая операция «Арсенал» началась в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Мероприятие проходит в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и продукции двойного назначения.

Кроме того, цель операции состоит в выявлении и пресечении административных правонарушений в сфере оборота оружия и взрывчатых материалов

Операция пройдет со 2 по 6 ноября. В частности, проверки коснутся лиц, состоящих на учете в УМВД и территориальных ОМВД России на районном уровне, а также граждан, имеющих зарегистрированное оружие, организаций и юридических лиц, занимающихся частной охранной деятельностью на территории области.

Жители региона, располагающие информацией о фактах незаконного оборота оружия, могут оказать содействие органам внутренних дел и обратиться в ближайший отдел полиции, позвонить по телефону доверия УМВД России по Псковской области 59-22-33 или 02.