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Общество

Врачи предупредили об опасности несбалансированного питания

02.11.2020 17:01|ПсковКомментариев: 0

Врач-эпидемиолог Ольга Ненастина и врач терапевт Елена Тихомирова заявили, что несбалансированное и нерегулярное питание повышает риск заражения коронавирусом. 

Так, Ненастина пояснила, что употребление нездоровой и некачественной пищи значительно сказывается на иммунной системе. По ее словам, для поддержания иммунитета организм ежедневно должен получать белки, витамины, минеральные вещества, аминокислоты и полиненасыщенные жирные кислоты, пишет РИА Новости. 

А Тихомирова отметила, что дефицит холестерина может привести к проблемам с психикой. Так, человек может стать агрессивным, упрямым и вспыльчивым.

«Я рекомендую тщательно следить за своим рационом», — подчеркнула она.

Согласно последним данным, за весь период пандемии коронавируса в России зарегистрировали 1 655 038 случаев COVID-19. При этом 1 236 033 пациента вылечились, 28 473 скончались.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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