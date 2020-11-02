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Общество

Озеро Глубокое объявили памятником природы Псковской области

02.11.2020 14:26|ПсковКомментариев: 0

Озеро Глубокое в Великолукском районе объявили памятником природы Псковской области, а территорию, занятую им, - особо охраняемой природной территорией регионального значения. Соответствующее постановление от 29 октября, подписанное исполняющей полномочия губернатора региона Верой Емельяновой, опубликовано на сайте нормативно-правовых актов региона 2 ноября.

Памятник природы расположен в 15 км к юго-востоку от деревни Поречье. Его общая площадь составляет 127,6 га. Протяженность озера с юга на север - 1,28 км, с запада на восток - 1,38 км.

На территории памятника природы разрешаются любительская рыбалка и проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических коллекций. Запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

Соблюдение режима особой охраны территории памятника природы Псковской области «Озеро Глубокое» возложили на региональный комитет по природным ресурсам и экологии.

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Теги: #великолукский район #памятник природы
Источник: Псковская Лента Новостей
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