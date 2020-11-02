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Общество

Границы восьми памятников утвердили в Псковской области

02.11.2020 15:12|ПсковКомментариев: 0

Границы восьми памятников культурного наследия регионального и федерального значения утвердили в Псковской области. Соответствующие приказы, подписанные исполняющим обязанности председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия Вадимом Нэдиком, опубликованы на сайте нормативно-правовых актов региона 2 ноября.

Так, утверждены границы:

- территории объекта культурного наследия федерального значения «Здание костела» (1623 год), расположенного по адресу: Себеж, улица Замковая, 13;

- территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом-особняк» (1929-1930 годы), расположенного по адресу: Печоры, улица Георгия Улле, 1;

- территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание Керосинового склада» (XVII век), расположенного по адресу: Псков, улица Гоголя, 23;

- территории объекта культурного наследия федерального значения «Казанская церковь» (1739 год), расположенного по адресу: Новоржевский район, деревня Посадниково;

- территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Смоленского В. М. ("Псковский губернский дом крестьянина")», (около 1864 года (1925 год)), расположенного по адресу: Псков, улица Карла Маркса, 20;

- территории объекта культурного наследия федерального значения «Здание губернского почтамта» (1793 год), расположенного по адресу: Псков, улица Советская, 7.

- территории объекта культурного наследия федерального значения «Курганная группа 1» (XI-XIV века), расположенного в Псковской области;

- территории объекта культурного наследия федерального значения «Селище 2» (2-я половина I тысячелетия нашей эры - XII – XV века), расположенного в Псковской области.

В границах территории объекта культурного наследия разрешаются: реставрация, консервация, ремонт, приспособление объекта культурного наследия для современного использования; ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях

Запрещается: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства; проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; прокладка инженерных коммуникаций надземным и наземным способом.

Теги: #Псковская область #памятники #культурное наследие
Источник: Псковская Лента Новостей
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