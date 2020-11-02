Общество

Сотрудники великолукского СИЗО отметили профессиональный праздник

Сотрудники СИЗО-2 в Великих Луках отметили профессиональный праздник. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, из-за сложившейся ситуации, а также в целях недопущения распространения коронавируса торжественное мероприятие состоялось возле обелиска Славы с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

В адрес сотрудников учреждения прозвучали поздравления от руководства УФСИН, Совета ветеранов ведомства, руководителей учреждений УИС региона, а также ветеранской организации следственного изолятора в лице председателя Владимира Болдышева.

Кроме того, в этот день ряду сотрудников были вручены ведомственные награды. Нагрудным знаком «Лучший работник финансово-экономической службы» награжден главный бухгалтер учреждения Илья Феоктистов, почетной грамотой директора ФСИН России – старший инженер-энергетик отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения Александр Ковалев, а инспектору отдела охраны Игорю Скрипниченко присвоено первое звание среднего начальствующего состава.