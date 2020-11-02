Общество

Псковичка пожаловалась на матерящегося врача в инфекционной больнице

Жительница Пскова на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пожаловалась на матерящегося врача новой инфекционной больницы.

Девушка начала с того, что ее 76-летняя бабушка заболела - поднялась температура тела до 39 градусов и упало давление. После приезда скорой медицинской помощи, пишет псковичка, «началось самое интересное».

Девушка обратила внимание на то, что врач скорой помощи был без маски. А после осмотра бабушки сказал, что для госпитализации нет причин (был поставлен диагноз «пневмония»), нужно сделать компьютерную томографию легких и сдать анализы, уточнила она. «На вопрос бабушки: "Как мне идти в поликлинику, если у меня температура?", последовал ответ: "Съешьте таблетку от температуры и идите"», - рассказала девушка.

«На следующий день пришел терапевт, выписал лекарство и написал направление на анализы, - продолжила псковичка. - Сказал с утра идти и сдавать. Бабушка, как ей и сказали, утром пошла в поликлинику. Пока сидела в очереди, стало плохо, упало давление и, почти потеряла сознание. Спасибо врачам, оказали первую медицинскую помощь и сделали кардиограмму. Была вызвана скорая».

Бабушку отвезли в новую инфекционную больницу, продолжила она. «Там врач в приемом покое вел себя некомпетентно (к сожалению, бабушка не запомнила его фамилию, только сказала, что врач очень молодой). Врач на всех орал, матерился и постоянно говорил: "Зачем сюда всех везут? Мест нет, а я не спал и не ел уже неизвестно сколько времени". На просьбу дать попить воды (бабушка не ела и не пила с вечера), она получила ответ: "Пейте из-под крана!"», - рассказала внучка.

«Я, конечно, все понимаю, сейчас очень тяжелое время, врачам тяжело, на них лежит большая нагрузка, но разве это дает им право так себя вести с людьми, особенно с пожилыми?» - задается вопросом горожанка.

Бабушку госпитализировали в Псковскую городскую больницу. «Там врачи с пониманием относятся к больным. За что им большое спасибо!» - добавила она.

Ответственной за разрешение обращения назначили председателя областного комитета по здравоохранению Марину Гаращенко.