Общество

Псковичи-финалисты конкурса «Большая перемена» приняли участие в беседе с Путиным

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции побеседовал с участниками финала Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», который проходит в «Артеке». Об этом сообщается на сайте главы государства. В числе финалистов конкурса — 8 школьников из Пскова.

Владимир Путин поприветствовал более миллиона школьников со всей России, которые приняли участие в конкурсе, а в особенности финалистов «Большой перемены».

«Конечно, это название образное. В нем ваша жизнь, школа, время дружбы, новых знаний и открытий. И, конечно, оно отражает те грандиозные общественные, технологические изменения, в полном смысле большие перемены, которые сейчас происходят в мире. А чтобы быть лидерами в бурном, сложном XXI веке, надо создавать лучшие возможности для самореализации человека, раскрыть талант, природный дар, который в каждом человеке, в том числе и молодом человеке, заложен, помочь найти свой путь в жизни. От этого зависит будущее России, ее успехи и достижения, - подчеркнул президент. - Вот почему так важно, что "Большая перемена" предоставила вам уникальный шанс показать наиболее яркую сторону своих способностей и мастерства, самим выбрать творческое задание, рассказать о своих проектах и идеях по самому широкому спектру направлений. А это искусство, журналистика, экология, наука и технологии, волонтерство, история, туризм, развитие наших городов, ваших родных мест».

Также Владимир Путин подчеркнул, что активные школьники получат поддержку во всех добрых начинаниях и планах, и напомнил, что победители конкурса – ученики 10-11 классов - получат 1 миллион рублей и смогут поступить в лучшие вузы страны, ученики средних классов получат по 200 тысяч рублей, а финалисты в следующем году - путевки в «Артек».

Президент страны подчеркнул, что в режиме онлайн участники «Большой перемены» участвовали в программах и сменах федеральных детских центров, встречались с учеными, руководителями крупнейших российских компаний, артистами, олимпийскими чемпионами, журналистами и волонтерами. «Но главное, благодаря "Большой перемене" у сотен тысяч школьников, у наших молодых граждан России появилась еще одна площадка для самореализации, независимо от места жительства и возможностей родителей», - отметил Путин. Особые слова благодарности он адресовал учителям участников конкурса.

Далее президент пообщался с финалистами «Большой перемены», а несколько участников из разных регионов поделились с ним своими проектами

В заключение Владимир Путин заверил, что конкурс станет традиционным.

Напомним, в финал конкурса «Большая перемена», который будет проходить до 5 ноября, вышли 1200 человек. В числе финалистов — ученики школ Пскова: Софья Петрова (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»), Татьяна Копышева (МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8»), Яна Иванова (МБОУ «Лицей «Развитие»), Анна Мизгирева и Илья Данилов (МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс»), Варвара Маслова (МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия»), Ольга Дворецкая (МБОУ «Естественно-математический лицей № 20).