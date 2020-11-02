Общество

Стало известно, на что чаще всего жаловались псковичи в октябре

Стало известно, на что чаще всего жаловались псковичи в октябре. Как сообщает официальный телеграм-канал Псковской области, в систему мониторинга «Инцидент-менеджмент» за октябрь поступило более 1700 обращений от жителей Псковской области. Все эти сообщения были зафиксированы системой в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook и «Одноклассники».

Ответ получили все жалобы, поступившие в систему обращения, среднее время ожидание ответа составило примерно 6 часов.

Больше всего жители области жаловались на дороги и ЖКХ, что закономерно, так как в области идет активный ремонт дорог, а в конце сентября и начале октября в регионе начался отопительный сезон. На третьем месте по количеству обращений вопросы, связанные с оказание госуслуг по линии соцзащиты, сообщает телеграм-канал.

Поскольку не все обращения отслеживаются системой, их ткже рекомендуется направлять в официальные группы профильных комитетов, районов или через форму обратной связи через приложение «ВКонтакте» https://vk.com/app7325352_-27131266.