Общество

Псковские волонтеры благоустроили территорию у детского дома

Активисты Псковского волонтерского центра «Единой России» помогли сотрудникам Псковского детского дома в уборке территории от опавшей листвы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, партийцы вывезли более 8 кубометров собранной листвы с территории детского дома.

«Мы помогли в уборке территории детского дома по просьбе его сотрудников. Удалось вывезти очень большой объем опавшей листвы. Теперь территория детского дома будет комфортной и безопасной», - рассказал активист Псковского волонтерского центра «Единой России» Леонид Невзоров.