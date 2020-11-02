Общество

Великолучанка исполнила хит Тома Джонса в финале конкурса «Большая перемена»

Великолучанка Анастасия Ахметова исполнила сегодня, 2 ноября, завершающую песню на очередном этапе финала конкурса «Большая перемена» - в баттле направлений. Для выступления она выбрала композицию Proud Mary Тома Джонса.



Выступление Анастасии Ахметовой со 2:11:20

С 1 по 4 ноября в «Артеке» в рамках финала проходят мотивационные лекции и встречи для школьников проведут руководители крупнейших российских компаний и университетов. В формате форсайт-сессий финалисты будут работать по шести направлениями и спроектируют «Город будущего» («Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни»).

Финалистами конкурса стали 1200 школьников из всех регионов страны. Главной задачей конкурса «Большая перемена» было создать платформу, на которой школьники смогут не только испытать себя и побороться за главный приз, но и помочь определиться с направлением, в котором они в дальнейшем захотят развиваться.

Добавим, что сегодня с финалистами в режиме видеосвязи встретился президент России Владимир Путин. Он пожелал участникам удачи и успехов.

Конкурс стартовал 28 марта 2020 года. Это первый масштабный проект для школьников 8-10 классов. Имена победителей «Большой перемены» будут объявлены 3 ноября.