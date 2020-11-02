Общество

Центры обслуживания клиентов компании «Экопром» завершат работу 3 ноября на час раньше

3 ноября Центры обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове и Великих Луках будут работать до 17.00. Сокращенный рабочий день будет и в call-центрах, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.





Изменения в графике связаны с празднованием Дня народного единства. 4 ноября будет выходным днем, а так как вторник, 3 ноября, является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час.

Напомним, что при посещении клиентских офисов регоператора необходимо строго следовать санитарно-эпидемиологическим требованиям безопасности. Гражданам нужно соблюдать социальную дистанцию, заходить в помещения в маске и перчатках. В центре одновременно могут находиться не более 2 человек.

По возможности рекомендуется отдавать предпочтение дистанционным сервисам регоператора. Все заявления принимаются по электронной почте: ro_pskov@mehuborka.ru.

Документы, в том числе для проведения перерасчета платы за ТКО, можно направлять Почтой России по адресам:

ЦОК в Пскове: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Льва Толстого, д.3;

ЦОК в Великих Луках: 182105, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 29.

Также обращения можно оставить в почтовом ящике на дверях псковского центра обслуживания.



Телефоны call-центров «Экопрома»: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки). «Горячая линия» регоператора: 8(800)234-24-23.



Жители Пскова и Псковского района могут обращаться по вопросам, связанным с вывозом твердых коммунальных отходов, в диспетчерскую оператора по транспортированию ТКО - компании «Мехуборка Псков» по телефону: 20-17-99 в рабочее время с 8.00 до 17.00.



Задать вопросы, сообщить о проблеме можно в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте», на странице компании в Instagram.