Общество

Как безопасно обращаться с газом, напомнили жителям Красногородска

2 ноября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам ГУ МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд в поселке Красногородск. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

В ходе рейда осуществлен обход жилых домов, распространены памятки о соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования и электронагревательных приборов, по предупреждению детской шалости с огнем, о мерах пожарной безопасности с газовым оборудованием, о мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период.

В рамках проведенного рейда до населения доведена информация об обстановке с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, обязательные требования пожарной безопасности в лесах и на приусадебных участках, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара.

Во время проведения рейда соблюдались меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), ограничен прямой контакт с гражданами, применялись средства индивидуальной защиты.