Общество

Городской пляж убрали в Великих Луках

В Великих Луках прошел субботник по уборке городского пляжа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», экологическое мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Чистая страна» и проекта «Экомыслители».

Великолукские активисты волонтерского центра «Единой России» совместно с представителями общественной организации «Союз десантников Великие Луки» и ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области провели субботник по уборке территории городского пляжа.

Участники экологического мероприятия общими усилиями полностью очистили от мусора территорию спуска к городскому пляжу. Всего было собрано 24 мешка различного мусора, из них 12 мешков - с пластиковыми отходами, которые будут переработаны.

«Приятно осознавать свою причастность к родному городу, к месту, где живешь и работаешь. Субботник - это мероприятие, благодаря которому мы можем преобразить наш город к лучшему», - отметили в общественной организации «Союз десантников Великие Луки».

Партийный проект «Чистая страна» объединяет усилия Партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партийного проекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.