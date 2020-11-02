Общество

В Псковской области скорректированы требования к самоизоляции граждан старшего возраста

В Псковской области скорректированы требования к обязательной самоизоляции граждан старшего возраста, которая для этой категории граждан начинается с 9 ноября. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, соответствующие изменения внесены в указ губернатора Псковской области о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Так, определены случаи, когда граждане старше 65 лет вправе покидать места проживания или пребывания. Речь, например, идет об обращениях за медицинской помощью, следовании к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг, выносе мусора, прогулках или выгуле домашних животных. Кроме того, пожилые граждане могут следовать к месту проживания родственников или объекту недвижимости, который находится в собственности. Выходить из дома можно и в ряде других случаев, прописанных в документе.

Напомним, что ранее указом губернатора обязательная самоизоляция установлена для граждан старше 65 лет на период с 9 ноября по 22 ноября. Также теперь в период действия ограничительных мероприятий граждане обязаны носить одноразовые маски или многоразовые маски и респираторы в лифте.

Текст указа губернатора Псковской области размещен на официальном портале нормативных правовых актов.