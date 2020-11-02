Общество

Роспотребнадзор предупредил об опасности лифтов из-за коронавируса

При поездках в лифте существует риск заражения коронавирусом, если в нем перед этим проехал больной человек, заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое, оно никак не проветривается, поэтому и заражение возможно», - цитирует Лебедева РИА Новости.

По последним данным, с начала эпидемии SARS-CoV-2 в стране инфекции оказались подвержены 1 655 038 человек, из них более 28 тысяч погибли, свыше 1,23 миллиона вылечились.