Общество

В Белоруссии скончался глава конфедерации предпринимательства из Пскова

2 ноября на 69-м году жизни скоропостижно скончался уроженец Пскова, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин. Об этом сообщила директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Жанна Тарасевич, пишет «Экономическая газета».

Фото: facebook.com/V.Karyagin

Владимир Карягин родился 20 апреля 1952 года в Пскове. По образованию философ, экономист-менеджер, финансист.

С 1978 по 1992 год преподавал в БГУ и Республиканском межотраслевом институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов отраслей народного хозяйства.

С 1993 года - учредитель, ректор, профессор негосударственной Академии парламентаризма и предпринимательства (ныне – Институт парламентаризма и предпринимательства), потом – почетный ректор.

С 1989 по 1999 год – депутат, председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету, первый заместитель председателя Минского городского Совета депутатов.

С 1988 года возглавлял общественные объединения предпринимателей и работодателей, в том числе Минский столичный союз предпринимателей и работодателей – до 2018 года.

С 20 февраля 2006 года возглавлял Координационный Совет по развитию и продвижению Национальной платформы бизнеса Беларуси, редакционную комиссию НПББ. 23 августа 2007 года избран председателем Высшего Координационного совета СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства».

По его инициативе созданы первые союзы производственных кооперативов БССР и СССР, Союз предпринимателей Республики Беларусь, Белорусское общество защиты потребителей, Белорусский союз налогоплательщиков, Белорусская конфедерация промышленников и предпринимателей, Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей.