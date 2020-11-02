Общество

Эксперты сравнили опасность коронавируса для мужчин и женщин

Коронавирус чаще приводит к тяжелому течению болезни у мужчин, чем у женщин. Об этом со ссылкой на различные статистические данные, собранные за время пандемии, сообщила газета «The Wall Street Journal».

В частности, издание ссылается на статистику смертности от COVID-19 в США. В целом в стране на мужчин приходится около 54% смертей. Однако если рассматривать данные по группе в возрасте от 30 до 60 лет, этот показатель вырастает до 66%, или более 42 тыс. летальных исходов, пишет РБК.

Данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний также говорят о том, что коронавирус для мужчин опаснее. Согласно статистике по Европе, на мужчин приходится 73% смертей в возрасте от 40 до 69 лет. Мужчины составляют 62% госпитализированных в этой группе и почти три четверти пациентов с наиболее тяжелым состоянием.

Согласно глобальной базе данных университетского колледжа Лондона «Пол, гендер и COVID-19», охватывающей статистику по 183 странам, на около 11 случаев заражения коронавирусом среди мужчин приходится десять случаев среди женщин. По смертности от COVID-19 это соотношение составляет 14 к 10, сообщило издание.