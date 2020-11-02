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Общество

Названы самые уязвимые для слежки смартфоны

03.11.2020 08:46|ПсковКомментариев: 0

Для профессионала нет проблем отследить практически любой смартфон – для этого используют как стандартные утилиты, так и специализированные программы, которые достаточно легко внедрить на любое устройство. Чаще всего следят за смартфонами под управлением ОС Android, рассказал заместитель директора института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин.

«По мировой статистике за 2020 год доля устройств под управлением ОС Android составляет 70-71% и данный показатель остается практически неизменным, так как почти все производители мобильных устройств используют эту операционную систему в своих смартфонах. Именно из-за большой востребованности, а также наличия уязвимостей, Android-устройства пользуются спросом у злоумышленников», - отмечает эксперт, пишет РИА Новости. 

Однако владельцам устройств с iOS радоваться рано – ситуация тоже далека от идеальной. Несмотря на уверения Apple в максимальной безопасности, казусы случаются и с их продукцией. Например, время от времени из «облака» случаются утечки пользовательских данных, указал он.

В целом можно сказать, что все смартфоны в более или менее равной степени надежно защищены перед попыткой слежения со стороны рядового пользователя. Однако спецслужбы или профессиональные хакеры без труда получат нужные им данные с любого устройства, невзирая на уверения его производителя, предупредил Аверин.

По его словам, чем больше «дыр» на программном и аппаратном уровне, тем более уязвимо устройство перед атаками злоумышленников. Поэтому тем, кто – обоснованно или нет – особо сильно боится преследования, стоит рассмотреть аппараты со съемным аккумулятором, заключил он.

Теги: #гаджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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