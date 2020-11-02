Общество

В великолукской колонии начали производить деревянные ящики

В исправительной колонии №5 приступили к выполнению заказов для предприятий Великих Лук на изготовление нескольких видов деревянных ящиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН по Псковской области.

Исправительное учреждение реализует ящики по конкурентоспособной цене, что позволяет привлечь новых контрагентов, увеличив выпуск и реализацию готовой продукции, отметили в ведомстве.

К труду привлечены двое осужденных, что дает им возможность погашения исковых обязательств, добавили в УФСИН.