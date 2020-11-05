Общество

Еще 20 семей смогут пройти процедуру ЭКО в Пскове до конца года

Единственная в псковском регионе клиника ЭКО получила дополнительные объемы на процедуру ЭКО по полису ОМС.

Комитет по здравоохранению выделил 20 дополнительных направлений для псковского «Центр ЭКО». Клиника подтвердила, что при необходимости готова быстро обследовать и подготовить к процедуре всех пациентов, желающих успеть пройти программу ЭКО по ОМС до конца 2020 года.

Клиника «Центр ЭКО», открывшаяся в 2016 году на Михайловской улице в Борисовичах, принадлежит одной из крупнейших медицинских сетей в России. Сейчас в составе сети «Центр ЭКО» 35 клиник, практически все активно работают в рамках системы ОМС, предоставляя своим пациентам возможность пройти процедуру ЭКО бесплатно.

Сами пациентки признают, что лечение рядом с домом гораздо выгоднее и удобнее во всех отношениях. Средняя продолжительность «активного этапа» программы ЭКО занимает три недели: пациенты вынуждены или жить в Санкт-Петербурге, или съездить «одним днем» в среднем 8-10 раз. Далеко не у всех семей псковского региона есть финансовые возможности дополнительно нести такие транспортные и бытовые расходы, отпрашиваться с работы.

Ранее врач-репродуктолог Ольга Толкачева опровергла данные, что «Центр ЭКО» в Пскове работает с нулевой результативностью по ОМС. Из ее обращения к губернатору Псковской области следует, что в 2018 году из пришедших по ОМС пяти пациенток беременность наступила у трех. В 2019 году из 24 пациенток положительный анализ на беременность получили 10 женщин. Врач особо подчеркивает, что половина ее пациенток – с тяжелым анамнезом и неудачными попытками ЭКО в Санкт-Петербурге.

Клиника «Центр ЭКО»

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