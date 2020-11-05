Общество

За сутки коронавирусом в Псковской области заразились 127 человек

127 случаев коронавируса выявлено в Псковской области за прошедшие сутки. Общее число заболевших - 8646 человек, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

За весь период пандемии выздоровели 4744 человека, умерли 70.

«Ежесуточный показатель по-прежнему высокий, но динамика роста числа заболевших несколько замедлилась. При этом сегодня зафиксированы два новых очага: ГК «Кабош» (7 случаев) и ПО Северные электросети в г. Пскове (12 случаев). Необходимые противовирусные меры приняты, Роспотребнадзор внимательно отрабатывает каждый случай. В остальных активных очагах +0», - написал глава региона.