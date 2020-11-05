Общество

В России упал спрос на продукты для запасов

Несмотря на новые ограничения, в октябре россияне стали покупать меньше продуктов «карантинного набора», пишет газета «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Такском», у которого есть доступ к онлайн-кассам магазинов по всей стране. Специалисты компании проанализировали покупки с 1 по 28 октября в сравнении с аналогичным периодом в сентябре.

Продажи манки, геркулеса и гречки просели на 28-30%. Рис, макароны, соль россияне тоже покупали реже, но не настолько — на 3–5%. Продажи консервов уменьшились на 6%, а тушенки — на 2%. Выросли, но незначительно, покупки сахара — на 1%.

Покупательский спрос снизился по отношению к докризисному уровню, рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Он в курсе дела из доклада торговых сетей, ситуацию в которых ведомство регулярно мониторит.

«Это связано с тем, что у людей еще остались большие запасы продовольствия с тех пор, как они закупили его в первую волну пандемии. На объемы продаж также повлияло падение трафика в торговых центрах: в столице в конце сентября оно составило до 20% по отношению к показателям прошлого года. Оснований для новых волн ажиотажного спроса, как весной, нет, считают в Минпромторге», — отметил Виктор Евтухов.

В ведомстве добавили, что, по данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в начале октября падение потребительских расходов ускорилось и составило 4,8%.

По информации Deloitte, которая приведена в презентации АКОРТ по итогам работы в течение трех кварталов 2020 года, большинство потребителей считает нужным сократить расходы на продовольствие на 6%.