Общество

Сельская администрация в Пустошкинском районе оплатила контракт по требованию прокурора

Администрация сельского поселения «Гультяевская волость» в Пустошкинском районе оплатила муниципальный контракт после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Муниципальный контракт на сумму 242 тысячи 192 рубля был заключен между сельской администрацией и акционерным обществом. Срок оплаты контракта - 15 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Акт о приемке выполненных работ был подписан 26 июня, но работы не были оплачены, пояснили в ведомстве.

В адрес главы сельского поселения прокурор района направил представление с требованием устранить выявленные нарушения закона. Кроме того, в отношении главы возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.32.5. КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

В настоящее время контракт оплачен в полном объеме, добавили в пресс-службе.