Общество

Природоохранная прокуратура борется за чистоту реки Псковы

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура проверила сведения из средств массовой информации о загрязнении реки Псковы сточными водами из трубы, расположенной в районе улицы Леона Поземского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура и специалисты контролирующих органов установили, что собственник участка сетей канализации (ООО «Северо-Западная инвестиционная компания»), на котором произошел разлив сточных вод, не обеспечивал их содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию.

Кроме того, централизованные сети канализации между участком объекта культурного наследия «Канатная фабрика Г. Ю. Мейера» и канализационной насосной станцией на улице Леона Поземского являются бесхозяйными, пояснили в ведомстве. «Несмотря на то, что данный участок сетей водоотведения длительное время является действующим, администрацией города не принималось мер к постановке данного имущества на учет данного участка в качестве бесхозяйного и к признанию на него права муниципальной собственности», - рассказали в пресс-службе.

В этой связи прокурор направил в адрес главы администрации города Пскова, а также в адрес генерального директора ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» представления с требованием устранить выявленные нарушения закона.

«Рассмотрение актов прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений закона находятся на контроле в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре. Техническую аварию на сетях канализации устранили», - добавили в надзорном ведомстве.