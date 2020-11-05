Общество

Александр Козловский: Сегодня важно поддерживать медиков

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский посетил Великолукский филиал Псковской областной инфекционной больницы совместно с представителями регионального отделения Союза женщин России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

«Сегодня врачи находятся на передовой борьбы с коронавирусом, подвергая себя опасности и совершая каждый день трудовые подвиги. Важно сделать все, чтобы врачам было комфортно работать», – отметил Александр Козловский и в подарок от реготделения партии передал главному врачу Псковской областной инфекционной больницы Анастасии Повторейко и директору Великолукского филиала больницы Наталье Дорожкиной кофемашину.

Депутат поблагодарил медиков за их ежедневный труд в непростых условиях и пожелал им здоровья.

Вместе с кофемашиной коллектив учреждения получил также чай, кофе, сладости и фрукты от регионального отделения Союза женщин России.

«Сейчас, как никогда, важно поддерживать друг друга. Пусть это будет даже небольшая помощь, но ее нужно оказывать медработникам. Они сегодня находятся на передовой и держат очень серьезный удар. Поэтому любая помощь для них будет весьма ощутимой», – подчеркнула член Великолукского отделения Союза женщин России, депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова.

В свою очередь Анастасия Повторейко и Наталья Дорожкина поблагодарили Александра Козловского и Елену Даньшову за неравнодушие и внимание.

«Спасибо вам от всего коллектива. Поверьте, ваше внимание бесценно. Суета, работа круглые сутки – некогда перекусить, нет времени даже подумать о чем-то, кроме работы. Поэтому очень приятно, благодарим за такую поддержку. Медикам силы нужны – и физические, и моральные. Мы должны быть стойкими. Мы должны победить эту ситуацию, и обязательно победим. Спасибо за поддержку», – сказала Анастасия Повторейко. Она напомнила, что весной этого года Александр Козловский лично и партия «Единая Россия» были первыми, кто помогал и поддерживал медиков региона.

В завершение встречи Александр Козловский отметил, что подобная акция будет организована и для персонала новой инфекционной больницы в Пскове.