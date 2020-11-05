Общество

Начинается видеотрансляция программы «С другой стороны» с Валерием Лесниковым

Предлагаем вашему внимани видеотрансляцию пограммы «С другой стороны», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Сегодняшний гость эфира - известный псковский бизнесмен, руководитель Псковского регионального отделения «Опоры России» Валерий Лесников.

Он расскажет, чем ему запомнилась служба в милиции и почему он ушел в бизнес, почему сейчас не столь активен в публичной плоскости и есть ли смысл в 2020 году начинать заниматься бизнесом. Также Валерий Лесников прокомментирует перспективы открытого на Талабских островах ресторана «Ерш» и раскроет смысл таких объединений, как «Опора России».

Трансляция завершена