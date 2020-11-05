Общество

Кожгалантерейная фабрика в Опочке вновь приступила к работе после пожара

Кожгалантерейная фабрика в Опочке вновь приступила к работе после пожара. Об этом сообщает «ГТРК Псков».

«В старом, конечно, все родное было, все пока непривычно. Ничего, живем, все нормально будет», - прокомментировала швея Екатерина Байкова.

С просьбой возобновить производство после пожара сотрудники фабрики обратились к гендиректору, написав коллективное письмо. Спустя 2 месяца они вышли на работу. По словам руководства предприятия, сейчас техника безопасности здесь полностью соблюдается. У работников на столах - инструкции по обращению с техникой, они проинструктированы и строго ведут журнал учета. Каждый из сотрудников работает в спецодежде. По одной из версий, именно нарушение техники безопасности стало причиной пожара в конце лета.

«Народ очень доволен, рад, что нас не бросили, что запустили, возобновили фабрику. Мы все выражаем большую благодарность. Для Опочки это большое событие, что фабрика восстановилась и будет работать, а для людей - тем более. Люди довольны вдвойне, что все при работе, все рабочие места сохранены и все будем работать», - сказала мастер сборочного цеха Валентина Андреева.

На производстве появилось новое оборудование. Сотрудники отмечают, что теперь мастера находятся в разных помещениях, тогда как в старом здании у сотрудников было одно общее.

«Вот все, что вы видите, это сделано за 2 месяца. Полностью новая проводка сделана, пожарная сигнализация проведена, подкрасили, противопожарные полы. Вот сейчас в стадии замены окон, постепенно, как приходят окна, так меняем. Делаем отопление», - рассказал исполнительный директор фабрики Сергей Труфанов.

Смотрите также Фабрика, пострадавшая от пожара в Опочке, в ближайшее время частично начнет работать Объем выпускаемой продукции сократился. Поэтому первоочередная задача - нарастить темпы производства. Смотрите также Два трупа нашли на месте пожара на швейной фабрике в Опочке Вопрос со старым зданием пока не решен, сейчас его разбирают и потом примут решение о дальнейшей его судьбе.