Общество

Врачи смогут отказаться от бумажного документооборота к началу 2021 года

Полный переход на электронный документооборот в сфере здравоохранения в России станет возможен в конце года. Врачам не придется распечатывать и хранить в таком виде цифровые карты пациентов для проверяющих органов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав.

«Любая цифровизация сводится на нет, если приходится потом это распечатывать и хранить в бумажном виде. У нас такой приказ подготовлен, он сейчас проходит регистрацию в Минюсте... Мы рассчитываем, что до конца года такой приказ точно будет принят», - сказал замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев в пятницу на «круглом столе» в Госдуме, посвященном телемедицинским технологиям в России.

По его словам, приказ не будет императивно переводить на электронный документооборот все российские поликлиники и больницы, упраздняя бумажные документы: «У нас страна большая, и уровень готовности медицинских организаций разный». Полный переход станет возможен по решению главного врача, когда медики будут готовы к этому.

«Мы считаем, что это будет полностью в правовом поле закрывать этот контур. И избавит от необходимости хранить эту бумажную копию, как многие говорят, "для прокурора". Потому что мы тем самым замкнем тот нормативный периметр, который легализует полностью электронные документы в здравоохранении», - сказал Пугачев.

Ранее детский хирург, сопредседатель центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль заявлял, что, несмотря на декларируемый переход на цифровой документооборот, врачам в России приходится делать двойную работу - дублировать электронный документ бумажным. Это связано с тем, что пока законодательство не позволяет полностью отказаться от бумажной истории болезни. Кроме того, в ОНФ в июле отмечали, что у 11% опрошенных российских врачей отсутствовал компьютер, а у 21% не было подключения к интернету.