Общество

В Пскове проверили использование кальянов в заведениях общепита

Активисты партпроекта «Единой России» «Народный контроль» в Пскове 5 ноября начали серию рейдов, направленных на выявление нарушений в деятельности объектов общественного питания города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

«С 30 октября в России вступил в силу запрет курения кальянов в кафе и ресторанах. Активисты партийного проекта "Народного контроля" решили проверить соблюдение требований закона. Мы собрали из открытых интернет-источников сведения о кафе, ресторанах и барах Пскова, в которых оказывались услуги по курению кальяна, и начали проверять данные объекты общественного питания», - рассказал председатель общественного совета партпроекта в Псковской области Дмитрий Яковлев.

По его словам, активисты «Народного контроля» проверили пять заведений общественного питания, где ранее можно было курить кальян.

«Ни в одном из пяти проверенных кафе и баров не было выявлено нарушений. Причем мы спрашивали про кальяны не только администраторов заведений, но и у постоянных посетителей этих кафе и баров», - отметил Дмитрий Яковлев и добавил, что до конца недели общественники проверят все кафе, рестораны и бары, где ранее оказывались услуги по курению кальянов.