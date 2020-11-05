Общество

Благоустройство причала завершается в псковской деревне Толбица

Благоустройство причала завершается в деревне Толбица. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко в ходе пресс-конференции 6 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Завершается благоустройство причала, - рассказал он. - Долго подрядчик не мог уложить асфальт. На прошлой неделе это случилось благодаря серьезной претензионной работе. К весне люди смогут воспользоваться причалом в полной мере. Планируем и дорогу до причала сделать, которая идет по населенному пункту».

В межсезонный период планируется получить необходимые документы, чтобы ввести причал в навигацию, пояснил Святослав Колинко. Строительство причала ведется в рамках международного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера 2» программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония».

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Предполагается, что в будущем возле причала появятся зоны торговли, кафе и доступ в интернет. «Большое поле для творчества. Главное, чтобы появился инфраструктурный объект. Малый бизнес тут возможно развивать», - рассказал Святослав Колинко.

Кроме того, закупят плавучие причалы, которые будут выставляться в период навигации. Зимой их будут убирать в ангар, который также планируется построить, добавил первый заместитель главы администрации Псковского района.

Также Святослав Колинко напомнил, что в ближайшее время приобретут более вместительный катер для поездок на Талабские острова. «К середине лета люди смогу воспользоваться им», - добавил он.