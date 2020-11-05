Общество

Жители Псковской области готовы снизить свои зарплатные ожидания

Служба исследований hh.ru выяснила, как пандемия коронавируса повлияла на зарплатные ожидания россиян, в том числе жителей Псковской области. В рамках исследования были проанализированы свыше полумиллиона вакансий и почти 4 млн резюме, размещенных на hh.ru, во всех профобластях и регионах страны в течение 9 месяцев 2020 года.

Пандемия коронавируса и эффект от реализации мер сдерживания ее распространения на экономику и рынок труда существенно повлияли на поведение соискателей в части определения их зарплатных ожиданий. В нормализованной ситуации на рынке труда зарплатные ожидания соискателей в среднем выше зарплатных предложений работодателей на 2-3 тысячи по регионам России, отмечает источник.

На протяжении всего года ожидания соискателей в Псковской области находились в диапазоне от 29,9 до 35,6 тыс. рублей и были стабильно ниже, чем предложение работодателей. Наибольший уровень ожиданий по оплате труда был в сентябре и октябре, но разница с предложением оставалась все же отрицательной и составила 2 448 и 3 197 рублей соответственно. В остальные периоды разница в среднем составляла 6 - 12 тысяч рублей в пользу работодателей.

Анализ зарплат в вакансиях и резюме, размещенных на hh.ru в течение 2020 года выявил, что снижение зарплатных ожиданий со стороны соискателей в первом полугодии было связано с надеждой сократить срок поиска работы и скорректировать их под предложения работодателей.

Если говорить о зарплатных ожиданиях в целом по России в разрезе профобластей, то самыми «демпинговыми» в течение 2020 года стали спортивные клубы, фитнес, салоны красоты (в среднем соискатели ожидают зарплату на 5314 рублей ниже, чем предлагают работодатели), рабочий персонал (разрыв 9221 рублей), искусство, развлечения, масс-медиа (разрыв 1337 рублей), начало карьеры, студенты (разрыв 5856 рублей), транспорт, логистика (разрыв 1712 рублей).

Среди тех, кто оказался не готов снижать свои зарплатные ожидание ни при каких условиях – соискатели из профобластей ИТ и телекома, закупок, консультирования, а также юристы. В среднем в течение года они просят на 10 тыс. выше, чем предлагают работодатели. Максимально высокие зарплатные ожидания присутствуют в сферах высшего менеджмента (выше на 28,5 тысяч рублей), добычи сырья (выше на 13 тысяч). При этом в сентябре, в медицине соискатели ожидали зарплату на 7625 рублей выше, чем предлагали работодатели, в строительстве и на производстве – на 9000, в туризме – на 6751 рубль, на госслужбе – на 2603 рубля.

Активность соискателей и работодателей в регионе. Наибольшая соискательская активность в регионе была отмечена в июле, а также с августа по октябрь. Работодатели Псковской области активизировались в июне. В начале осени также заметен прирост новых предложений. В октябре количество вакансий к сентябрю выросло на 3%, за год на 28%.