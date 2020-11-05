Общество

Штатная численность четырех региональных комитетов изменилась в Псковской области

Предельная штатная численность четырех региональных комитетов изменилась в Псковской области. Соответствующее постановление, опубликованное на сайте нормативно-правовых актов региона, подписал губернатор Михаил Ведерников.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Так, в комитете по образованию Псковской области будет всего 49 штатных единиц (было 51), из них 39 должностей государственной гражданской службы области (было 41).

В областном комитете по социальной защите также сократили штатные единицы. Теперь их будет 265 (было 267), из них 239 должностей государственной гражданской службы области (было 241).

В комитете по культуре Псковской области убрали одну штатную единицу, сократив численность до 14 (все должности государственной гражданской службы региона).

А в областном комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству штатную численность увеличили - вместо 22 будет 27 штатных единиц (все должности государственной гражданской службы региона).