Общество

Великолучанина арестовали за уклонение от обязательных работ

Жителя Великих Лук арестовали на шесть суток за уклонение от обязательных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

100 часов обязательных работ мужчина получил за вождение транспортного средства, будучи лишенным права управления автомобилями. Однако к месту отбытия наказания в муниципальное предприятие «ДСУ города Великие Луки» мужчина не явился.

В этой связи судебный пристав-исполнитель составил на нарушителя протокол по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Последующее наказание в виде административного ареста мужчине назначил мировой судья.

«Административный арест не отменяет мужчине наказания в виде отбытия обязательных работ, его необходимо будет отбыть», - добавили в ведомстве.