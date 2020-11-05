Общество

128 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

128 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за сутки. За все время пандемии в регионе подтвердили коронавирус у 8774 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Цифра новых случаев - высокая, - отметил он. - Но этот показатель с начала недели увеличился незначительно - динамика роста замедляется. Все зависит от нас. Будем благоразумны и дисциплинированы».

За сутки от коронавируса избавились 38 пациентов (всего - 4782). Число летальных исходов остается неизменным - 70.

Всего в Псковской области сделали 135 тысяч 743 теста на коронавирус (за сутки - 988).