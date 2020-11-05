Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Семейная связь
Квартирный вопрос
Телефон прямого эфира 56-73-72
Назад в прошлое
Новая модель сапог Nordman
Новогодний Корпоратив
Выиграй авиабилеты в Калининград
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Чего ждать на федеральных дорогах
 
 
 
ещё Общество 05.11.2020 10:006 Первый самолет отправился из Пскова в Санкт-Петербург 07.11.2020 00:230 128 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 06.11.2020 22:231 Финал конкурса «Причудский пирог» состоялся в Псковской области 06.11.2020 21:421 Глава Роспотребнадзора советует провести новогодние праздники дома 06.11.2020 20:427 Псковские школьники устроили флешмоб в инстаграм-аккаунте губернатора 06.11.2020 20:280 В Псковской области подведены итоги выставки «Шаг в науку»
 
 
 
Самое популярное 05.11.2020 20:232 Два новых очага коронавируса зафиксированы в Псковской области 05.11.2020 11:1611 Группа компаний «Ресторанный партнер» прекратила свое существование 05.11.2020 15:497 Псковичам объяснили отказы в госпитализации с пневмонией 05.11.2020 16:054 Псковичка просит отдать ей тело матери, умершей в инфекционной больнице 06.11.2020 07:050 За сутки коронавирусом в Псковской области заразились 127 человек
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

128 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

07.11.2020 00:23|ПсковКомментариев: 0

128 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за сутки. За все время пандемии в регионе подтвердили коронавирус у 8774 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Цифра новых случаев - высокая, - отметил он. - Но этот показатель с начала недели увеличился незначительно - динамика роста замедляется. Все зависит от нас. Будем благоразумны и дисциплинированы».

За сутки от коронавируса избавились 38 пациентов (всего - 4782). Число летальных исходов остается неизменным - 70.

Всего в Псковской области сделали 135 тысяч 743 теста на коронавирус (за сутки - 988).

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы решение властей запретить массовые мероприятия, концерты, банкеты и корпоративы?
В опросе приняло участие 594 человека
07.11.2020, 00:230 128 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 06.11.2020, 22:231 Финал конкурса «Причудский пирог» состоялся в Псковской области 06.11.2020, 22:021 Актера Михаила Ефремова отправили в колонию 06.11.2020, 21:421 Глава Роспотребнадзора советует провести новогодние праздники дома
06.11.2020, 21:251 В Псковской области работают над снижением расходов по обслуживанию госдолга 06.11.2020, 21:050 В Пскове стартовала акция «Тайный Дед Мороз» 06.11.2020, 20:427 Псковские школьники устроили флешмоб в инстаграм-аккаунте губернатора 06.11.2020, 20:280 В Псковской области подведены итоги выставки «Шаг в науку»
06.11.2020, 20:152 В облздраве рассказали, кому полагается компенсация за лекарства от COVID-19 06.11.2020, 20:030 В псковском УМВД прошли соревнования по стрельбе 06.11.2020, 19:551 В Великих Луках три раза за выходные поменяли информацию о переходе на «дистанционку» 06.11.2020, 19:530 Депутат Госдумы предложил проводить выборы в дни весенних каникул
06.11.2020, 19:352 Скончался ведущий Александр Минин – псковский Дед Мороз 06.11.2020, 19:320 Эпидрасследование проводится в невельском санатории «Голубые озера» 06.11.2020, 19:2615 Михаил Ведерников пригрозил закрытием организациям-нарушителям ограничений 06.11.2020, 19:190 Ольга Евстигнеева: Ограничительные мероприятия не повлияют на соцвыплаты
06.11.2020, 19:104 77 учителей и 7 учеников заразились коронавирусом в Псковской области 06.11.2020, 19:010 В псковском регионе 14 человек уже сделали прививку от коронавируса 06.11.2020, 19:000 Жители Псковской области стали более лояльны к состоянию доступной среды 06.11.2020, 18:490 В Псковской области 253 ребенка лечатся от коронавируса
06.11.2020, 18:436 Михаил Ведерников: Переболеет много людей, но нужно себя беречь 06.11.2020, 18:420 Беговел полезен для развития 2-летних детей - руководитель псковского велоклуба 06.11.2020, 18:366 Роспотребнадзор выступает за сохранение масочного режима в Псковской области 06.11.2020, 18:301 Плюсский район лидирует по заболеваемости коронавирусом в регионе
06.11.2020, 18:302 Псковский госархив рассказал, как боролись с пьянством в Великих Луках в 1980-х 06.11.2020, 18:250 Александр Нестерук: Эпидемическая ситуация с COVID-19 продолжает усугубляться 06.11.2020, 18:240 СМИ сообщают о возможной отставке трех федеральных министров 06.11.2020, 18:200 Псковский губернатор: Организация ПЦР-тестирования вызывает много справедливых претензий
06.11.2020, 18:200 До 12 градусов тепла ожидается в субботу в Псковской области 06.11.2020, 18:033 Рост заболеваемости COVID-19 в России продлится еще неделю - эксперт 06.11.2020, 17:591 Псковские пограничники задержали иностранца с финскими и французскими сырами 06.11.2020, 17:530 Псковская гордума переходит на дистанционную форму приема граждан
06.11.2020, 17:511 «Акценты» Донецкого: Противостояние «Байден-Трамп», ужесточение ограничений и кино от губернатора 06.11.2020, 17:460 Грузовик и «Фольксваген» столкнулись на Инженерной в Пскове 06.11.2020, 17:420 Что делать водителю в случае внезапного ослепления солнцем, рассказал эксперт 06.11.2020, 17:393 За реабилитацию нацизма в интернете Яровая предлагает штрафовать на 3 млн рублей
06.11.2020, 17:320 Финалистки «Миссис Псков - 2020» сфотографировались в особняке Лавриновского 06.11.2020, 17:220 Новые мастерские откроются в Псковском агротехническом колледже до конца года 06.11.2020, 17:110 Псковская полиция набирает кандидатов для очного обучения в вузах МВД 06.11.2020, 17:000 На 85% выполнен капитальный ремонт Родинского дома культуры
06.11.2020, 16:521 На улицах Лесной и Харченко в Пскове заканчиваются асфальтовые работы 06.11.2020, 16:463 Руководитель регионального Фонда капремонта Виктор Иващенко покидает свой пост 06.11.2020, 16:450 Капремонт трассы «Балтия», обход Пскова и столбики - чего ждать на федеральных дорогах 06.11.2020, 16:396 Владельцы псковских кафе и баров направили губернатору коллективное письмо
06.11.2020, 16:340 Себежский суд отправил жителя Латвии в тюрьму за незаконную перевозку денег 06.11.2020, 16:290 Мошенники оформили кредиты на двух псковичей 06.11.2020, 16:250 Профсоюзы поздравили псковский ОРТПЦ с 60-летием 06.11.2020, 16:120 Псковские газовики провели тренировку по применению средств индивидуальной защиты
06.11.2020, 15:585 COVID-19 выявлен у 32 сотрудников Псковской областной больницы 06.11.2020, 15:423 Напугали ежа голой задницей 06.11.2020, 15:402 В Пскове приняли в эксплуатацию отремонтированные проезды на Завеличье. ФОТО 06.11.2020, 15:3410 Умер известный российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий
06.11.2020, 15:160 Псковичи заняли первое место на национальном конкурсе «Профстарт» 06.11.2020, 15:063 В зону жилой застройки хотят перевести участок, где располагается ДДТ Пскова 06.11.2020, 14:540 Великолучанин проник в цветочный магазин и похитил мягкую игрушку 06.11.2020, 14:180 Знай Ганзу: псковичи поделились опытом с Дипломатической академией МИД России
06.11.2020, 14:090 Zivert выступит в проекте «Европа Плюс Акустика» 06.11.2020, 14:060 Путин подписал закон о новом порядке формирования кабинета министров 06.11.2020, 13:580 Андрей Михеев: Смещение сроков реализации приграничных инвестпроектов некритично 06.11.2020, 13:530 Tele2 получила шесть наград международной премии Contact Center World
06.11.2020, 13:520 Жители Псковской области готовы снизить свои зарплатные ожидания 06.11.2020, 13:462 Юлия Пересильд пожелала СМИ не сойти с ума 06.11.2020, 13:340 Благоустройство причала завершается в псковской деревне Толбица 06.11.2020, 13:310 УГХ Пскова перешло на дистанционную форму приема обращений
06.11.2020, 13:300 Запретить микрофинансовые организации предлагает «Справедливая Россия» 06.11.2020, 13:270 В Пскове проверили использование кальянов в заведениях общепита 06.11.2020, 13:160 Горводоканал фиксирует ухудшение качества воды в реке Великой 06.11.2020, 12:570 В Острове завершили ремонт дороги на улице Германа
06.11.2020, 12:503 Врачи смогут отказаться от бумажного документооборота к началу 2021 года 06.11.2020, 12:480 Веломаршрут по Окольному городу организуют в Пскове 06.11.2020, 12:410 Обещанного три года ждут 06.11.2020, 12:290 Стартовал конкурс «Топ-1000 культурных туристических брендов России»
06.11.2020, 12:160 Молодой человек ограбил прохожую в Великих Луках 06.11.2020, 12:161 В России за неделю подорожали огурцы, помидоры и сахар 06.11.2020, 12:040 Жители пушкиногорской деревни боятся выходить на улицу из-за волков 06.11.2020, 11:561 Пожилого невельчанина накажут за незаконное хранение обреза и патронов
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.