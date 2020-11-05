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Общество

Правительство упростило опекунам и попечителям оформление пособий

07.11.2020 10:23|ПсковКомментариев: 0

Попечители и опекуны смогут оформлять пособия и льготы для своих подопечных через портал госуслуг с 2021 года. Соответствующее постановление, вносящее изменения в необходимые для этого акты, подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства России.

Теперь для получения мер социальной поддержки гражданам не придется представлять документы, подтверждающие статус попечителя или опекуна. Госорганы будут сами получать эту информацию через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). До конца 2020 года в ней будут собраны сведения обо всех законных представителях граждан (опекунах, попечителях, родителях).

«Это поможет дистанционно оформлять любые пособия и льготы, предназначенные гражданину, от лица которого действует попечитель или опекун, - от детских пособий и разрешений на бесплатную парковку до льгот на лекарства, медицинские изделия и лечебное питание», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, включение сведений в ЕГИССО позволит защитить граждан, от имени которых действуют законные представители. «Например, если опекун или попечитель будет совершать юридически значимое действие от имени представляемого им гражданина - покупать квартиру или давать согласие на сделку, его права можно будет проверить в государственной информационной системе», - добавили в пресс-службе.

Теги: #правительство #опекунство #попечительство
Источник: Псковская Лента Новостей
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