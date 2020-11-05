Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег с банковских карт

Мошенники крадут деньги с банковских карт с помощью видео, смонтированного из кадров с пресс-конференции правительства. Об этом сообщила эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова.

В социальных сетях появился фейковый ролик, который начинается с кадров из выпуска новостей: выступлений министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова. Заканчивается он подробной инструкцией, как узнать о якобы причитающихся выплатах от государства и получить их. В комментариях к видео есть ссылка на фишинговый сайт, имитирующий страницы государственных органов, пишет РИА Новости.

Злоумышленники обещают, что выплата придет на карту в течение 10 минут, причем жителям не только России, но и СНГ. Для этого они просят ввести личные данные и номер банковской карты.

«После этого вы лишитесь денег на своей карте, - отметила Наталья Шумакова. - Вам также могут предложить внести небольшую сумму, которая потребуется на оплату услуг юриста. В таком случае ни компенсации, ни денег, потраченных на оплату юридических услуг, вам никто не вернет».

Создатели сайта ссылаются на несуществующие нормативные акты, которые обещают, что каждый россиянин якобы может получить компенсацию затрат на оплату товаров иностранного производства.

Ссылка на ролик приходит в СМС, мессенджерах или по почте, причем иногда с именных номеров, копирующих названия реальных государственных сервисов. Публикуют ее и на сторонних сайтах.

«Реклама будет содержать информацию о дополнительных пособиях и выплатах для семей с детьми или о возврате НДС. Посетитель сайта переходит по ссылке и попадает на сайт-ловушку», - пояснила эксперт.

Наталья Шумакова призвала внимательно читать текст сообщений, которые поступают на телефон от госорганов и с сайта госуслуг. «Если сообщение содержит просьбу перезвонить по незнакомому номеру, игнорируйте его», - советует эксперт.