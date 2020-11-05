Общество

На 11% выросло число зараженных коронавирусом в Псковской области за неделю

На 11% выросло число зараженных коронавирусом в Псковской области с 31 октября по 6 ноября (+837, с 7 682 до 8 519). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Наибольшее количество выявленных случаев за неделю фиксируется в Санкт-Петербурге: +6 912 человек - рост на 11% (с 60 522 до 67 434 человек). Следом за ним идет Архангельская область - увеличение на 2 599 человек или на 13% (с 20 246 до 22 845).

Самый существенный прирост в процентном соотношении зафиксирован в Карелии - на 14% (+918, с 6 358 до 7 276). Наименьший прирост наблюдается в Мурманской области - 8% (+1 491, с 19 656 до 21 147 человек).

В Республике Коми зафиксирован прирост на 13% (+1 662, с 13 157 до 14 819), в Вологодской области - 11% (+747, с 6 916 до 7 663), в Калининградской области - 12% (+805, с 6 740 до 7 545), в Ленинградской области - 9% (+1 041, с 11 313 до 12 357), в Новгородской области - 9% (+653, с 7 274 до 7 927).

Наименьшее количество выявленных случаев COVID-19 за неделю наблюдалось в НАО - 50 человек (+11%, с 457 до 507 человек).

Всего за неделю было выявлено 17 718 случаев заболевания по всему Северо-Западу (14 510 неделей ранее).