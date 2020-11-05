Общество

Иммунолог назвал самый тревожный симптом коронавируса

Одышка - самый настораживающий симптомом коронавируса. Об этом сообщил российский врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, считать частоту дыхания нужно в покое, поскольку если у человека поднимается температура, ему в принципе становится тяжелее дышать, пишет Лента.ру. «Сели в кресло, успокоились, и просто дышите, считаете свое дыхание. Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Если дыхание учащается, это говорит о том, что развивается дыхательная недостаточность», - рассказал специалист.

Также опасна одышка в сочетании с тахикардией, отметил врач. «Если человек без температуры имеет учащенный ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ легких», - добавил он.